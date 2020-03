Papa, preghiamo per gli anziani soli

CITTA' DEL VATICANO, 17 MAR - Il Papa questa mattina, nella messa a Santa Marta, ha pregato in particolare per gli anziani provati dall'emergenza del coronavirus. Il pontefice ha ricordato gli anziani "che soffrono questo momento in un modo speciale, una solitudine interna molto grande a volte con tanta paura". "Preghiamo il Signore - ha detto il Papa prima di cominciare la celebrazione della mattina - perché sia vicino ai nostri nonni, alle nostre nonne, a tutti gli anziani, gli dia la forza. Loro ci hanno dato la saggezza, la vita, la storia. Anche noi siamo vicini a loro con la preghiera".