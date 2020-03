Coronavirus: Grey's Anatomy sospende la produzione

NEW YORK, 16 MAR - Grey's Anatomy ha deciso di sospendere la produzione per timori di un contagio da coronavirus. Lo ha annunciato Disney Television Studios specificando di aver fermato la produzione anche della serie Disney 'Genius'. La diffusione del coronavirus negli Stati Uniti ha fermato anche il talk show serale 'Jimmy Kimmel Live' in onda su Abc, così come anche 'The Tonight Show With Jimmy Fallon', il 'Late Night With Seth Meyers' e il 'Late Show With Stephen Colbert'. Ferme almeno per due settimane anche alcune produzioni Netflix. (ANSA).