Conte, manovra per complessivi 350 mld

ROMA, 16 MAR - "Siamo stati i primi a mettere in campo 25 miliardi di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, delle imprese, delle famiglie. E attiviamo flussi per complessivi 350 miliardi. E' una manovra economica poderosa". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm per il varo del decreto sul Coronavirus.