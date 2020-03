La 'nuova' classifica delle hit dai balconi

ROMA, 16 MAR - Il tam tam dei flash mob sui balconi in queste lunghe giornate in casa per l'emergenza coronavirus ha dato vita ad un'altra classifica musicale: la Balcony Music, la speciale classifica della settimana coi brani più graditi dai Balconi d'Italia. Ci ha pensato il Mei per monitorare il gradimento del pubblico, sull'onda dell'esperienza dell'Indie Music Like, la classifica indie più longeva d'Italia che ogni settimana pubblica la classifica di ben 250 singoli indipendenti ed emergenti da ben 15 anni. In questa prima settimana la classifica è dominata dalla tradizionale Fratelli d'Italia, l'inno di Mameli, ma sul podio incalzano due grandi cantautori come Paolo Conte e Rino Gaetano con le immortali Azzurro e Il Cielo è sempre più blu. Si torna alle tradizioni regionali con il quarto e quinto posto che vedono la Romagna, Milano e Napoli più o meno sulle stesse posizioni di gradimento con Romagna Mia, O mia bela Madunina e Abbracciame. Tra le altre canzoni segnalate ricordiamo Creuza de Ma di Fabrizio De André, Certe Notti di Luciano Ligabue, Viva l'Italia di Francesco De Gregori, L'Italiano di Toto Cutugno, Meraviglioso di Domenico Modugno, Che vita meravigliosa di Diodato e La Canzone del Sole di Lucio Battisti. (ANSA).