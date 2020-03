Madrid, allerta durerà più di 15 giorni

ROMA, 16 MAR - Lo stato d'allerta per l'emergenza coronavirus in Spagna durerà più dei 15 giorni annunciati. Lo ha dichiarato alla radio RNE José Luis Ábalos, ministro dei Trasporti. "In due settimane non riusciremo a vincere questa battaglia", ha detto mentre continuano a salire i contagi nel Paese. Sono finora 7.900 i positivi al Covid-19 e 295 le vittime.