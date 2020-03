In arrivo decreto da oltre 20 mld

ROMA, 15 MAR - Valgono oltre venti miliardi le misure contenute nel decreto legge che sarà nelle prossime ore all'esame del Cdm. Lo confermano all'ANSA diverse fonti di governo. Il valore complessivo del provvedimento sarà definito solo dopo il vaglio finale del governo ma fin d'ora si può stimare che la cifra impiegata sarà vicina ai 25 miliardi per i quali l'esecutivo ha avuto l'autorizzazione del Parlamento. Nel decreto misure per affrontare l'emergenza sanitaria e risorse per famiglie e lavoratori.