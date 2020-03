P.Fortunato, Assisi vuota vi abbraccia

PERUGIA, 15 MAR - "La piazza di San Francesco, cuore spirituale d'Italia, vuota di pellegrini, riempita dall'anelito spirituale di tutti voi, continua a battere per voi e simbolicamente vi abbraccia". E' quanto afferma padre Enzo Fortunato, il direttore della rivista San Francesco, commentando una foto della città che compare oggi nel sito della rivista - sanfrancesco.org - e nel profilo Facebook dello stesso padre Fortunato. "In questa domenica senza messe - osserva il francescano - per un paradosso emergono nel cuore dell'uomo domande spirituali forti, domande che Francesco d'Assisi nei momenti cruciali si è posto: 'Chi sei tu o Dio, chi sono io?' A Dio riconosce la luce, all'uomo, a se stesso, la povertà, la precarietà la fragilità".