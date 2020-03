Coronavirus: altri 15 morti, salgono a 81vittime Piemonte

TORINO, 15 MAR - Sono quindici i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al coronavirus. Si tratta di 11 uomini e 4 donne: 9 della provincia di Alessandria, 3 del Torinese, 2 dell'astigiano e 1 del Cuneese. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Piemonte. I deceduti dall'inizio dell'emergenza salgono così a 81. In Piemonte aumentano anche i contagi. Secondo l'Unità di crisi regionale sono 1.111 le persone risultate positive: 359 nell'area metropolitana di Torino, 207 in provincia di Alessandria, 87 in provincia di Asti, 84 in provincia di Vercelli, 71 nel Novarese, 61 nel Cuneese, 50 nel Biellese, 50 nel Vco. I ricoverati in ospedale sono 897, di cui 171 in terapia intensiva. Sono 31 le persone provenienti da fuori regione. Le persone in isolamento domiciliare, perché positive al test e sintomatici ma le cui condizioni non richiedono il ricovero, sono 133. I tamponi finora eseguiti sono 4.438, di cui 2.868 risultati negativi. (ANSA).