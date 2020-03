Di Maio, ho sentito Tacchetto, sta bene

ROMA, 14 MAR - "In questo momento di difficoltà per il Paese arriva una buona notizia: il nostro connazionale Luca Tacchetto è libero. L'ho appena sentito al telefono e sta bene. Ho sentito anche il padre". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio postando una foto di Tacchetto. "Grazie a tutti gli apparati dello Stato che hanno lavorato per riportarlo a casa. Continuiamo a dare il massimo ogni giorno. L'Italia va avanti, a testa alta", scrive ancora il ministro.