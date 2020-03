Coronavirus: 1.500 nuovi casi in Spagna

MADRID, 14 MAR - Più di 1.500 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in un giorno in Spagna, secondo l'ultimo bilancio reso noto dalle autorità. Il Paese, che conta 136 morti, si prepara a dichiarare oggi lo stato di emergenza per limitare il propagarsi del virus. Con un totale di 5.753 casi, la Spagna è il secondo Paese in Europa ad aver il più alto numero di contagiati dopo l'Italia. Intanto Siviglia ha deciso di annullare tutte le manifestazioni previste per la settimana santa, incluse le celebri processioni che attirano ogni anno migliaia di turisti da tutto. L'epidemia da Covid-19 in Spagna sta pesando sul settore del turismo. Secondo l'associazione degli albergatori spagnoli, prenotazioni sono già calate del 20-30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, soprattutto in Catalogna, Valencia e le Baleari. Soffrono anche Madrid e Barcellona con il 20% e il 24% di prenotazioni in meno.