Organizza aperitivo, denunciato

BOLOGNA, 14 MAR - Il titolare di un bar a Galliera, nel Bolognese, ieri pomeriggio ha organizzato un aperitivo nel retro del locale con due clienti. Tutti e tre sono stati denunciati dalla Polizia locale Reno Galliera per il mancato rispetto delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere la diffusione del coronavirus: il proprietario dell'esercizio per non avere rispettato il divieto di somministrazione al pubblico, gli avventori per lo spostamento senza necessità. Il bar verrà anche segnalato alla Prefettura per la sospensione della attività.