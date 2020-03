Unicam, e-learnig gratis Scuola Farmaco

CAMERINO, 14 MAR - Il rettore dell'Università di Camerino Caludio Pettinari ha messo a disposizione gratuitamente la piattaforma di e-learning che normalmente eroga corsi a pagamento, in particolare per la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Una decisione presa in accordo con il direttore della Scuola Francesco Amenta e con il delegato per l'e-learning prof. Andrea Perali di fronte all'emergenza coronavirus. "Abbiamo voluto dare alle nostre studentesse ed ai nostri studenti questa ulteriore opportunità - ha sottolineato il rettore Pettiari - con l'obiettivo di fornire loro materiale didattico multimediale aggiuntivo, predisposto dai nostri docenti titolari dei rispettivi corsi e già disponibile nella piattaforma. L'accesso alla piattaforma sarà gratuito fino al prossimo mese di giugno".