Accordo per ammortizzatori a Fico

BOLOGNA, 14 MAR - E' stato firmato l'accordo per l'accesso agli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori di 'Fico-Eatalyworld', il parco tematico dell'agroalimentare di Bologna, chiuso a causa dell'emergenza virus. La società accederà al Fis (Fondo d'integrazione salariale) e la retribuzione verrà corrisposta ai lavoratori secondo le normali scadenze mensili. Il tutto grazie all'anticipo dell'azienda che ha sottoscritto un accordo con Emilbanca per garantire l'erogazione dell'assegno ordinario per la durata dell'ammortizzatore sociale. L'accordo raggiunto estende l'anticipo dell'assegno anche a tutti i lavoratori presenti nel parco che attualmente sono più di 400.