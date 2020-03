Da Cinema Pisa un film online al giorno

FIRENZE, 13 MAR - Dal cinema di finzione al documentario, dall'animazione ai corti, tutti accompagnati da materiale di approfondimento: è quanto metterà online, ogni giorno a partire da oggi, il cinema Arsenale di Pisa per portare il cinema nel salotto degli italiani costretti a casa dal Coronavirus. Ogni giorno alle 16.30, precisa una nota, tradizionale orario di apertura del cinema, sulla home del sito sarà pubblicato un film accompagnato da un video di approfondimento proposto attraverso l'archivio dell'Arsenale: registrazioni video realizzati per l'occasione con critici, docenti universitari e responsabili di enti e associazioni, ed eventi in diretta su YouTube con personalità del mondo del cinema, a cui sarà possibile prendere parte in chat, ponendo domande direttamente da casa. Si parte oggi con 'Il sindaco del rione Sanità', accompagnato dall'incontro con Mario Martone.