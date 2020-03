Borsa: a Milano rialzi a doppia cifra

MILANO, 13 MAR - Piazza Affari euforica prosegue la seduta in modo spumeggiante, dopo la correzione di rotta della Bce e le parole del governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Il Ftse Mib avanza del 15,15% a 17.162 punti con quasi tutti i titoli in rialzo a doppia cifra. Volano i future sugli indici di Wall Street. Frena lo spread tra Btp e Bund che scende a 218 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,57%. A Piazza Affari svettano Poste (+23%) e Recordati (+21%). Tra le banche avanzano Ubi e Banco Bpm (+17%), Intesa (+13%) e Unicredit (+12%). Bene anche il comparto dell'automotive con Fca (10,3%), Ferrari (+11,5%), Pirelli (+17,6%). In luce anche il comparto dell'energia con Eni (+14,1%), Saipem (+14,8%) e Tenaris (+10,7%).