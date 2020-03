124 denunce ieri nel Milanese

ANSA - MILANO, 13 MAR - Sono state 124, su 6.934 persone controllate ieri dalle varie Forze dell'ordine, le denunce in provincia di Milano per la violazione delle norme per contenere la diffusione del coronavirus in base all'articolo 650 del Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Una, è riportato nel bilancio della Prefettura, è invece stata denunciata per Falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale e False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (articoli. 495 e 496 C.p.). Dieci quelle denunciate per altri reati mentre sono stati cinque gli arresti. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 781 con tre titolari denunciati in base all'articolo 650 del Codice penale.