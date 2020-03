Coronavirus, video in 7 lingue su norme

BOLOGNA, 13 MAR - Una campagna social in sette lingue diverse per spiegare agli stranieri che vivono in Italia l'emergenza coronavirus. A lanciarla è la coop sociale 'Arca di Noè' di Bologna con l'obiettivo di "spiegare meglio e a tutti il contenuto dei decreti della presidenza del Consiglio, tenendo conto che migliaia di persone vivono da poco in Italia e non hanno la padronanza della lingua". Sono stati così realizzati 7 video dove in diverse lingue asiatiche, arabe e africane vengono illustrate le norme di comportamento da osservare in questi giorni. Così, spiega la cooperativa, "sarà possibile raggiungere le principali comunità provenienti da oltre 50 Paesi di Africa, Asia e Medio Oriente per un totale di circa 5 milioni di persone che non hanno la padronanza della lingua italiana".