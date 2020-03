Borsa: Europa riduce rialzo

MILANO, 13 MAR - Le Borse europee riducono il rialzo ma restano in terreno positivo dopo il tonfo della seduta di ieri. Gli investitori fanno scattare le prese di profitto, mentre aumenta la volatilità in attesa di ulteriori sviluppi sulla diffusione del coronavirus e l'impatto sull'economia globale.Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,1178. I listini del Vecchio continente sono sostenuti dalle banche (+2%) e dalle utility (+2,3%). In rialzo Londra (+1,9%), Parigi (+1,4%), Francoforte (+1%) e Madrid (+3,4%).