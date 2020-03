BERGAMO, 12 MAR - La Giunta di Bergamo si è riunita oggi via Skype (solo il sindaco Giorgio Gori era in municipio) per varare una serie di interventi di emergenza in materia di tributi e tariffe comunali. "Si tratta di una prima risposta concreta ai problemi della cittadinanza in questa situazione difficile - spiega il sindaco Giorgio Gori - con il Comune, che anticipano i provvedimenti che il Governo ha da poco messo in campo per attutire gli effetti sull'economia delle famiglie. Parliamo di dilazione di pagamenti, azzeramento degli interessi, agevolazioni in termini di tributi comunali, ma anche della proroga dei pass di sosta dei residenti e la possibilità per loro di poter parcheggiare sui posti blu. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane lavoreremo ancora per cercare di dare ulteriori risposte concrete ai nostri concittadini, consci del periodo straordinario che stiamo vivendo". Due hotel bergamaschi, lo Starhotels Cristallo Palace di Bergamo e La Muratella di Cologno al Serio, sono le prime due strutture che collaboreranno con l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo per l'emergenza coronavirus. "Ringrazio Elisabetta Fabri e Gianluca Marcucci che in tempi stretti hanno messo a disposizione le loro strutture - commenta Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo -. In questo modo avremo numerosi posti a disposizione e riusciremo a dare una mano ai nostri ospedali impegnati nel reperimento di posti letto per la terapia intensiva".(ANSA).