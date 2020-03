Coronavirus: Cortina, non venite adesso'

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 12 MAR - Il sindaco di Cortina d'Ampezzo invita i turisti che da sempre scelgono la cittadina ampezzana "a dimostrare senso civico", e rileva che "il soggiorno e le escursioni per turismo non sono contemplate" dai decreti governativi per contenere il Coronavirus. E' quindi indispensabile - spiega Gianpietro Ghedina - "che tutte le persone presenti in valle si attengano scrupolosamente al dettato dei dpcm". "Con grande rammarico - scrive - ci si vede costretti ad evidenziare a quanti non residenti avessero intenzione di raggiungerci che ciò si porrebbe in contrasto con le disposizioni normative, potendo configurare un illecito penale". "Una misura precauzionale - osserva Ghedina - che mira inoltre a evitare situazioni di sofferenza nelle strutture sanitarie provinciali". "Sono certo - conclude - che comprenderete le ragioni di questo invito, dimostrando adeguato senso civico. Un sacrificio che potrà garantire una rapida soluzione dell'emergenza, per ritrovarci al più presto".