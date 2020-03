Coronavirus, quarantena attiva Marche

ANCONA, 12 MAR - La Regione Marche avvia la quarantena attiva per il personale sanitario asintomatico, che si trova in isolamento domiciliare fiduciario: si tratta di circa 300 persone. Sono state definite le linee di indirizzo per favorire la riammissione in servizio degli operatori, dopo essere state discusse con i sindacati del comparto: gli operatori potranno rientrare al lavoro, opportunamente protetti, secondo le indicazioni fornite dalle Direzioni Generali degli Enti e dalle Direzioni delle strutture private regionali sul corretto uso dei Dpi.