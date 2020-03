Coronavirus, in E-R quasi duemila casi

BOLOGNA, 12 MAR - In Emilia-Romagna salgono a 1.947 i casi di positività al Coronavirus, 208 in più rispetto all'aggiornamento di ieri. Passano da 6.640 a 7.600 i campioni refertati. Si tratta di dati disponibili e accertati alle ore 12. Complessivamente in 811 sono in isolamento a casa perché con sintomi lievi o prive di sintomi. In terapia intensiva ci sono 112 persone (8 in più rispetto a ieri). Salgono a 43 (ieri erano 38) le guarigioni. Crescono i decessi, passati da 113 a 146: 33, quelli nuovi, riguardano 22 uomini e 11 donne. Per dieci delle persone decedute erano note patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per le altre sono in corso approfondimenti epidemiologici. I nuovi decessi registrati riguardano 15 residenti nella provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 2 in quella di Rimini, 5 Reggio Emilia, uno Modena, uno Cesena e uno in quella di Cremona.