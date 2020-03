Salvini, collaborativi ma non complici

ROMA, 12 MAR - "Siamo responsabili, collaborativi e leali ma non vorremmo esser complici di una situazione che sta sfuggendo di mano: ora chiudere tutto tranne le attività necessarie". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta Fb. "Siamo sull'orlo del baratro nella terapia intensiva. Quello che diciamo non è per i voti. Se uno dovesse ragionare così dovrei lasciare altri sbagliare. Ma qua siano ai tanti morti, non abbiamo bollettini di pace ma di guerra. E in guerra non ci sono mezze misure".