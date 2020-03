Coronavirus: Fornaro, sicuro chi lavora

ROMA, 12 MAR - "La sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro e nelle attività commerciali ancora aperte deve essere garantita in ogni modo. Chi in questi giorni lavora deve essere messo in condizione di farlo senza mettere a rischio la sua salute. La salute è un bene di tutti, anche di chi oggi consente di mandare avanti produzione, trasporti e attività commerciali essenziali per la nostra vita quotidiana e a cui va il nostro ringraziamento". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.