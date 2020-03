Coronavirus: Salvini, da Lega proposte

MILANO, 12 MAR - "Da dieci giorni non stiamo facendo l'opposizione, stiamo facendo proposte. Vuol dire che anche in termini economici vogliamo leggere cosa ci sarà scritto". E' la richiesta del leader della Lega Matteo Salvini al Governo sugli interventi per l'emergenza coronavirus. "Se c'è la chiusura, come fai poi a far pagare le tasse? E' chiaro che anche economicamente tu devi garantire tutti", ha detto Salvini, in collegamento con Telelombardia.