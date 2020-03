Borsa: Europa apre in forte calo

MILANO, 12 MAR - Avvio di seduta in forte calo per le Borse europee dopo la decisione di Trump di sospendere i viaggi per l'il Vecchio Continente e l'avanzata dell'epidemia di coronavirus. Milano dopo un'apertura a 1,5% con molti titoli che non riescono a scambiare approfondisce le perdite a -2,7% A Londra il Ftse 100 cede il 5,03% a 5.581 punti, a Parigi il CAC-40 perde il 5,11% a 4.374 punti e la Francoforte il Dax scivola del 5,51% a 9.863 punti.