E' in isolamento ma passeggia,denunciato

GENOVA, 11 MAR - La polizia municipale di Genova ha denunciato un ottantenne in isolamento fiduciario trovato per strada invece che a casa. E' successo oggi a Voltri. L'uomo doveva stare a casa senza contatti, dopo avere comunicato di essere stato in zone a rischio. Gli agenti della polizia locale, impegnata in queste ore a fare rispettare quanto previsto dal decreto per l'emergenza Coronavirus, lo hanno fermato per un controllo e hanno scoperto che non doveva stare per strada ma a casa.