Vescovo Milano prega Madonnina

MILANO, 11 MAR - Una preghiera speciale di intercessione alla Madonnina per i milanesi e tutta la Diocesi ambrosiana: l'ha fatta l'arcivescovo di Milano Mario Delpini che si è recato privatamente sulle terrazze del Duomo e qui ha rivolto alla Madonnina, simbolo della città, una speciale preghiera di intercessione."O mia bela Madunina che te dominet Milan": inizia così la "preghiera a Maria ai piedi della Madonnina nei giorni tribolati di questo coronavirus" fatta dall'arcivescovo Mario Delpini sulle terrazze del Duomo. "Conforta coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case"; "sostieni la fatica dei tuoi figli impegnati nella cura dei malati"; "infondi sapienza nelle decisioni"; "aiutaci a rifiutare le immagini di un Dio lontano,indifferente, vendicativo"; "non permettere che noi ci dimentichiamo di coloro che soffrono vicino e lontano per l'assurdità della guerra,l'ingiustizia della miseria".