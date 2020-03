Uomo morto in incendio edificio a Prato

PRATO, 11 MAR - Un uomo è stato trovato morto nell'incendio di un appartamento in una palazzina a Prato. Lo stabile di quattro piani è stato evacuato e dichiarato momentaneamente inagibile dai vigili del fuoco per i danni causati dalle fiamme e dal fumo. Fuori casa dalla notte tra il 10 e l'11 marzo 25 persone, 11 delle quali sono state prese in carico dal 118. Nell'appartamento, oltre alla vittima, è stata ritrovata anche la carcassa di un cane. L'abitazione è stata messa sotto sequestro. Accertamenti in corso.