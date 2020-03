Borsa:Europa apre in rialzo,Parigi +1,7%

MILANO, 11 MAR - Le Borse europee rimbalzano dopo i cali delle sedute precedenti, in scia con la performance positiva di Wall Street. Gli investitori fanno scattare le prese di profitto, mentre aumenta la volatilità in attesa di ulteriori sviluppi sulla diffusione del coronavirus e l'impatto sull'economia globale. In rialzo Parigi (+1,72), Francoforte (+1,26%), Londra (+1,7%), Madrid (+1,81%).