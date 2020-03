In fila per tampone sputa su sanitari

NAPOLI, 11 MAR - Un medico e un infermiere sono stati aggrediti ieri sera nell'ospedale Cotugno di Napoli da una persona con sintomi febbrili che era in attesa di fare il tampone: spazientito dall'attesa l'uomo è andato in escandescenza e, dopo essersi tolto la mascherina ha sputato addosso a una dottoressa e a un infermiere che stavano cercando di riportarlo alla calma. I due sanitari sono stati messi in quarantena e il locale dove è avvenuto l'episodio è stato evacuato e sottoposto a sanificazione. Dell'uomo si sono perse le tracce. "Ho perso un medico e un infermiere validissimi - il direttore generale dell'ospedale Cotugno di Napoli Maurizio Di Mauro - che adesso devono state in isolamento e non possono dare, come hanno fatto finora il loro prezioso contributo". "Sputare addosso a una persona quando si hanno, in un momento come questo, quelle sintomatologie e febbre, equivale a sparare, non c'è differenza", ha concluso.