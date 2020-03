Bad Guy di Billie Eilish è il singolo bestseller del 2019

ROMA, 10 MAR - E' "Bad Guy" di Billie Eilish il singolo bestseller del 2019. Lo ha annunciato IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo. Quinto singolo tratto dal primo album When We Fall Asleep, Ehere Do We Go?, Bad Guy è stata una instant hit, sulla vetta delle chart in più di 15 paesi di tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Australia, Canada e Messico. La canzone, che è stata insignita del Record of the Year e Song of the Year alla 62/a cerimonia di premiazione dei Grammy Awards lo scorso gennaio, rendendo Billie Eilish la più giovane artista a vincere in quest'ultima categoria, è diventata nel 2019 la seconda più ascoltata su Spotify e la più cercata su Shazam. Old Town Road di Lil Nas X è il secondo singolo più venduto l'anno scorso: il brano dalle vibe virali di Tik Tok ha dominato le chart per gran parte del 2019 e ha battuto il record di permanenza consecutiva più lunga al primo posto della Billboard Hot 100. Terzo classificato è Señorita, il duetto di Shawn Mendes e Camila Cabello (che l'anno scorso aveva conquistato il numero uno della chart IFPI con il brano Havana feat. Young Thug). La collaborazione, che è la seconda per gli artisti, ha raggiunto il numero uno nella Billboard Hot 100 statunitense, nonché in altri 35 paesi tra cui il Regno Unito, l'Australia e il Canada. Inoltre, è stata la canzone più ascoltata su Spotify nel 2019. Di seguito, la top 10 dei singoli digitali stilata da Ifpi: 1) Bad Guy, Billie Eilish 2) Old Town Road, Lil Nas X 3) Señorita, Shawn Mendes, Camila Cabello 4) Sunflower, Post Malone, Swae Lee 5) 7 Rings, Ariana Grande 6) Dance Monkey, Tones and I 7) I Don't Care, Ed Sheeran, Justin Bieber 8) Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper 9) Someone You Loved, Lewis Capaldi 10)Without Me, Halsey. (ANSA).