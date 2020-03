Cagliari, verso serrata bar e ristoranti

CAGLIARI, 10 MAR - Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, si va verso la serrata a Cagliari. Di ora in ora la decisione di chiudere coinvolge a uno a uno i locali cittadini. Qualcuno ha deciso di abbassare le serrande da ieri, ancor prima dell'annuncio del nuovo Dpcm che estende a tutta Italia la zona rossa per fermare il contagio da coronavirus. Da un quartiere all'altro insegne spente e cartello che indica la chiusura fino al 4 aprile con l'hashtag #iorestoacasa. C'è chi resiste e decide di tenere aperto fino alle 18, secondo le restrizioni imposte dal governo. Ma la lista si estende a macchia d'olio. Chiuso Da Pomata, Saint-Remy, Antica Cagliari. E ancora: I Sarti del Gusto e Chiaroscuro. Serrata anche per i bar. Da domani non apre Antico Caffè, mentre Ofelleria Tramer già da questa sera chiude i battenti. E lo faranno anche diverse pizzerie e i vecchi bar dei quartieri storici. "Non si può tergiversare. Nonostante la possibilità di tenere aperto fino alle 18 la volontà è pressoché unanime: tutto chiuso