Nuoro, ospedale attivo anche se contagi

NUORO, 10 MAR - Dopo l'escalation di casi di positività al coronavirus all'ospedale San Francesco di Nuoro, il sindaco Andrea Soddu, ha attivato il Coc riunito da ieri, attraverso il quale si cerca di rendere efficaci le misure di contrasto al contagio. Il primo cittadino ha deciso di potenziare la comunicazione per evitare nuovi contagi e ha sentito l'Ats, l'Unità di crisi della Protezione Civile e la Regione, per accertarsi del funzionamento del nosocomio cittadino con 18 operatori sanitari contagiati e molti in quarantena: "La situazione nonostante le difficoltà è sotto controllo - ha detto all'ANSA il sindaco - Ho sentito sia il Presidente Solinas che i vertici dell'Ats: mi hanno rassicurato sul fatto che si sta tentando di superare le difficoltà transitorie dell'ospedale, mettendo i reparti in sicurezza e adeguando il personale alle esigenze sanitarie di questi giorni".