Bellanova, rispettare regole

ROMA, 10 MAR - "Voglio esser chiara: sì al rispetto ferreo delle regole perché dobbiamo assolutamente contenere l'epidemia, ma no a fermare l'Italia: non possiamo e non dobbiamo farlo. L'Italia deve restare in piedi, insieme ce la faremo". Lo scrive su Twitter la ministra per le Politiche agricole e capo delegazione di Iv, Teresa Bellanova.