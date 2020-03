Giocano a biliardo circolo,un denunciato

FIRENZE, 10 MAR - Denunciato dai carabinieri il legale rappresentante di un circolo ricreativo di Signa (Firenze) dato che veniva tenuta aperta l'attività nonostante la chiusura imposta dal decreto del Governo dell'8 marzo per far fronte all'emergenza coronavirus. All'interno del locale i militari hanno trovato una decina di persone che giocavano a biliardo. L'uomo è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, un reato che può essere punito con l'arresto fino a 3 mesi o con un'ammenda.