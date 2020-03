Coronavirus: Bocelli, #iorestoacasa ma ce la faremo

ROMA, 10 MAR - Anche Andrea Bocelli affida ai social un messaggio importante di senso civico e speranza per sensibilizzare le persone a rimanere a casa per contenere il più possibile il contagio da coronavirus. "Carissimi amici, eccomi qua - spiega postando un video - a casa con tutta la mia famiglia fortunatamente, tutti insieme e a casa resto per senso civico, per dare una mano ai tanti amici che sono impegnati sul fronte della sanità, che mi mandano messaggi veramente allarmanti e allarmati. Io credo che la situazione sia molto seria ma che presa seriamente, senza panico, senza disperazione, possa essere vinta anche in tempi relativamente brevi. Per il momento è fondamentale attenersi alle regole che ci danno gli operatori del settore e fare tutto il possibile per combattere questa battaglia tutti assieme e alla fine ce la faremo. Per ora bisogna restare a casa". (ANSA).