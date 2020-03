Ascolti, 9,4 milioni e il 39% per Montalbano

ROMA, 10 MAR - Sono stati 9 milioni 377mila, pari al 39% di share, i telespettatori che hanno seguito il 9 marzo su Rai1 il ritorno del commissario Montalbano, con l'episodio Salvo amato, Livia mia, interpretato ma anche diretto da Luca Zingaretti insieme con il compianto Alberto Sironi, morto a poche settimane di distanza dalla scomparsa del papà del personaggio, Andrea Camilleri. La fiction è andata in onda dalle 22.02 alle 24.09, dopo l'edizione straordinaria del Tg1 per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. In una serata segnata dall'ansia per l'emergenza coronavirus, Montalbano ha ritrovato il suo pubblico di affezionati, ma non supera il record storico di due anni fa, quando l'episodio La giostra degli scambi, trasmesso su Rai1 il 12 febbraio, raccolse 11 milioni 386mila spettatori e il 45.1% di share. (ANSA).