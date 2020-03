Coronavirus, boom in tv per le comunicazioni di Conte

ROMA, 10 MAR - Eccezionale attenzione da parte del pubblico televisivo per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha annunciato il 9 marzo l'estensione delle misure di contenimento del coronavirus a tutta l'Italia. Su Rai1 l'edizione straordinaria del Tg1 ha fatto segnare 10 milioni 780mila telespettatori con il 34.4%. La straordinaria del Tg5 ha ottenuto 4 milioni 382mila con il 14.01%. Il TgLa7, andato in onda dalle 20 alle 21.58, ha avuto 2 milioni 257mila spettatori con il 7.58%. (ANSA).