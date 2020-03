In fila per la spesa ma non c'è assalto

CAGLIARI, 10 MAR - Supermercati Conad di via dei Valenzani e via Jenner a Cagliari prima dell'apertura: un piccolo gruppo di clienti aspetta che si alzino le serrande. Ingresso scaglionato per mantenere le distanze, ma poi situazione tranquilla: non c'è ressa, all'interno c'è posto per tutti. E i vigilantes, visto che c'è lo spazio sufficiente per stare a un metro e mezzo uno dall'altro, non fermano le persone davanti alla porta scorrevole. Il martedì mattina dopo il decreto del governo che estende a tutta Italia la zona protetta per fermare il contagio da coronavirus, non c'è l'assalto agli scaffali. Il flusso di clienti è costante, non c'è accaparramento di prodotti specifici: è una spesa equilibrata. "Ogni venti minuti- spiega all'ANSA il titolare Carlo Argiolas - facciamo partire il messaggio con l'invito a mantenere le distanze. Ma i clienti sanno già tutto e fanno da soli senza bisogno di ulteriori istruzioni. Stiamo notando meno gente del solito al banco per l'acquisto dei prodotti che richiedono l'assistenza