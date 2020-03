Meloni, Conte nomini supercommissario

ROMA, 10 MAR - Tra poco incontrerò il premier Conte per discutere dell'emergenza coronavirus. Ecco le principali proposte che formulerò: 1)nominare subito un commissario straordinario con poteri di ordinanza sul modello di Guido Bertolaso dopo il terremoto di L'Aquila. 2)tutti a casa per due settimane. Chiusura in tutta Italia di tutte le attività salvo i servizi essenziali che vanno garantiti;3)sostegno imponente dello Stato per tutelare aziende, lavoratori autonomi e posti di lavoro con sospensione di tributi, mutui, bollette e pagamenti di ogni genere, cassa integrazione per tutti e ammortizzatori sociali per P.IVA;4) servono decine di miliardi. Pretendiamo pieno sostegno da parte della UE e della BCE, non intendiamo perdere tempo a discutere di parametri europei". Lo scrive su facebook Giorgia Meloni, leader di Fdi.