ROMA, 10 MAR - "Da Bruxelles per ora solo silenzi o vaghe promesse, servono tanti tanti soldi, subito. I miliardi si trovano per aiutare le banche tedesche o per finanziare la Turchia. Adesso che ha bisogno l'Italia non si può". Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini.(ANSA).