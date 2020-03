ROMA, 10 MAR - "Pieno sostegno alle decisioni assunte dal Governo per l'intero territorio nazionale, perché l'obiettivo di tutti deve essere quello di contenere la diffusione di Covid19. È fondamentale mantenere a tutti i livelli una forte e collaborativa unità per la tutela del bene primario della salute pubblica e per mettere in atto gli interventi economici a sostegno delle imprese e dei lavoratori tutti". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. (ANSA).