Coronavirus:chiude Caffè Florian Venezia

(ANSA)-VENEZIA,9 MAR- Il Coronavirus ferma anche il Caffè Florian di Venezia.Il locale del 1720, uno dei simboli della città nel mondo, è chiuso fino a data da destinarsi, "in ottemperanza alle nuove decisioni prese per contenere l'emergenza del Covid-19". "Una decisione, la chiusura temporanea, "che seppur a malincuore - spiega una nota del Florian - è stata maturata alla luce di un aggravamento delle già numerose incognite presenti in questa situazione difficile e di allarme". "Ci scusiamo con tutti i nostri clienti per il disagio e confidiamo di poter riaprire quanto prima". Il Florian è il caffè più antico del mondo, situato in Piazza S.Marco. Un locale fastoso,con opere d'arte neo-barocche e moderne,che in tre secoli -festeggiati quest'anno -non ha mai chiuso un giorno, nemmeno nei momenti più bui,tra le due guerre, e neppure durante le acque alte eccezionali. Nelle sue salette ricche di marmi, specchi e velluti, si sono seduti, negli anni, personaggi come Goethe e Rousseau, Byron,Foscolo, Proust, Warhol ed Hemingway.