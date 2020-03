ROMA, 10 MAR - "Ieri il governo ha preso una decisione difficile e certamente sofferta ma giusta e necessaria": lo dichiara la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "La necessità di estendere a tutto il Paese le misure già decise per la Lombardia e per 14 province serve prima di tutto a fermare le progressione del contagio che minaccia di dilagare, ma è confermata anche da episodi come la fuga da Milano di sabato notte e il persistere degli assembramenti nel week-end. La protezione sanitaria in particolare dei più deboli ed esposti viene oggi prima di tutto e la sola difesa consiste nel senso di responsabilità e nella consapevolezza di cosa è necessario fare da parte di tutti noi. Si deve capire che, per fermare il virus, è indispensabile la collaborazione di tutto il Paese, dalle istituzioni alle forze politiche a tutti i singoli cittadini", conclude la presidente De Petris. (ANSA).