Petrolio:rimbalza a 33,61 dollari, +7,9%

ROMA, 10 MAR - Il petrolio rimbalza dal tracollo accusato alla vigilia per il mancato accordo all'Opec e la guerra dei prezzi avviata dall'Arabia Saudita che, sfidando la Russia, ha deciso di aumentare la produzione e di tagliare i prezzi e sull'onda dell'impatto sull'economia per il coronavirus. Sul mercato after hour di New York il greggio Wti sale del 7,97%, 33,61 dollari al barile, mentre il Brent guadagna l'8,47%, a 37,27 dollari.