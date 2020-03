Usa: gli americani evitino le crociere

WASHINGTON, 9 MAR - Il dipartimento di Stato Usa ha diffuso un'allerta in cui ammonisce che i cittadini americani, soprattutto con rilevanti problemi di salute, non devono viaggiare nelle navi da crociera a causa del coronavirus. La decisione arriva dopo che Donald Trump si era opposto alla richieste da parte di dirigenti dell'amministrazione di invitare pubblicamente i viaggiatori anziani ad evitare le crociere e i viaggi in aereo, sostenendo che avrebbe danneggiato questi settori, secondo due fonti del New York Times.