Harry e Meghan esclusi da corteo reale

LONDRA, 9 MAR - Ultimo impegno ufficiale al fianco della regina e del resto dei Windsor oggi, a Londra, per Harry e Meghan, ma con esclusione dal corteo reale di cui l'anno scorso avevano fatto parte. Lo annuncia l'agenzia Pa citando fonti di corte a margine del tradizionale rito religioso del Commonwealth Day: l'evento destinato a segnare, almeno per ora, il passo d'addio dei duchi di Sussex dal ruolo di membri senior della famiglia reale, cui hanno deciso di rinunciare per trasferirsi per ora in Canada e iniziare una vita nuova, più libera e "finanziariamente indipendente" assieme al figlioletto Archie. La coppia, invitata espressamente dalla quasi 94enne Elisabetta II per questo appuntamento, è rientrata per qualche giorno dal Canada nel Regno Unito, dove ha finora raccolto grande attenzione e consensi popolari in vari momenti pubblici.