Morto Max von Sydow, fu l'attore preferito di Bergman

ROMA, 09 MAR - E' morto l'attore svedese Max von Sydow. 90 anni, protagonista in un centinaio di film e programmi tv, protagonista dei film di Ingmar Bergman. È stato nominato due volte al Premio Oscar, come miglior attore protagonista per Pelle alla conquista del mondo nel 1989 e come miglior attore non protagonista per Molto forte, incredibilmente vicino nel 2012. (ANSA).