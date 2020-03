Processo "Ruby ter" rinviato di 3 mesi

ROMA, 9 MAR - Rinvio di tre mesi per il processo 'Ruby ter' a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati. Lo ha deciso stamani in aula la settima sezione penale di Milano sulla base dei provvedimenti anche ministeriali emanati in questi giorni per l'emergenza Coronavirus. Il processo è stato aggiornato all'8 giugno, con sospensione della prescrizione, ma è stata 'prenotata' anche la data del 20 aprile per verificare se ci saranno le condizioni o meno per riprendere già quel giorno.